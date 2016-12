foto Ap/Lapresse

- Potrebbe essere fuggita in Russia Asma al-Assad, la moglie del presidente siriano Bashar al-Assad. E' quanto riporta il sito web del quotidiano Guardian, citando voci raccolte a Damasco nelle ore successive all'attentato in cui sono morti il ministro della Difesa siriano, Dawood Rajha, e il suo vice nonché cognato del presidente, Assef Shawkat. Secondo il giornale, non è chiaro dove invece si trovi Bashar al-Assad.