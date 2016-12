foto Ap/Lapresse Correlati Siria, attaccati i palazzi del potere

Il nuovo ministro della Difesa

18:55 - Il mediatore internazionale per la Siria, Kofi Annan, si è detto "deluso dal fatto che in questa fase critica il Consiglio di Sicurezza dell'Onu non abbia potuto unirsi e intraprendere l'azione forte e concertata che aveva sollecitato e sperato". "Il presidente siriano Bashar al-Assad deve lasciare il potere per evitare lo scoppio di una guerra civile", chiede il premier britannico David Cameron.

Casa Bianca: deprecabile veto di Russia e Cina

La Casa Bianca bolla come "deprecabile e spiacevole" il veto opposto per la terza volta da Russia e Cina al Consiglio di Sicurezza Onu alla risoluzione che adottava sanzioni contro il regime siriano. A questo punto, ha proseguito il portavoce Jay Carney, gli Usa si oppongono a qualsiasi prolungamento della missione Unsimis degli osservatori Onu (il cui mandato scade domani) e avverte che il governo siriano sarà responsabile e pagherà le conseguenze se oserà usare il suo arsenale chimico contro l'opposizione.



La bozza di risoluzione, preparata dal delegato del Regno Unito Mark Lyall Grant, minacciava sanzioni non militari contro il governo del presidente Assad se non avesse ritirato le truppe e le armi pesanti dalle zone popolate entro dieci giorni.



Carri armati in quartiere Damasco

Alcuni carri armati sono entrati per la prima volta in un quartiere di Damasco, quello di Qabun nella parte est della città. Lo riferiscono attivisti di una ong sottolineando il "timore di massacri". "Oltre 15 carri e mezzi blindati hanno assaltato la strada principale del quartiere", riferisce l'Osservatorio siriano dei diritti umani.



Dov'è Assad?

Al momento nessuno sa con certezza dove sia il presidente Bashar Al Assad. Secondo fonti dell'opposizione e un diplomatico occidentale, avrebbe abbandonato Damasco e si troverebbe a Latakia, nella lussuosa residenza della famiglia. Nelle ultime ore è anche circolata la voce che la moglie Asma Assad, insieme ai tre figli del presidente, abbia trovato riparo in Russia. Secondo il quotidiano al Quds al-Araby, pubblicato a Londra, mercoledì un aereo presidenziale è partito da Damasco diretto verso una destinazione sconosciuta.



Assad appare in tv

La televisione siriana ha mostrato successivamente le immagini del presidente Bashar Al Assad mentre parlava con il nuovo ministro della Difesa, Fahd Jassem Al Freij. Potrebbe essere però un video registrato. In precedenza l'emittente aveva dato notizia del giuramento del nuovo ministro davanti ad Assad, ma senza mostrare le immagini.



Ribelli: "Attacchiamo la tv di Stato"

Gli insorti dell'Esercito libero siriano (Esl) si "preparano ad attaccare la sede della tv di Stato". Lo affermano i comitati di coordinamento locale dell'opposizione, secondo i quali i disertori hanno lanciato un ultimatum ai dipendenti dell'emittente perché‚ lascino "immediatamente" l'edificio, nel quartiere di Mazzeh a Damasco.



Assalto alla polizia

I ribelli hanno attaccato il quartier generale della polizia a Damasco. Lo hanno reso noto alcuni testimoni che riferiscono di avere udito "intensi colpi di arma da fuoco per circa un'ora nel quartiere di Qanawat in pieno centro, vicino al comando della polizia".