08:15

- Rossella Urru, la cooperante sarda rilasciata ieri in Mali con due spagnoli, è attesa nel pomeriggio di oggi all'aeroporto militare romano di Ciampino. Lo si apprende da fonti solitamente informate. I tre vengono trasferiti in mattinata in Burkina Faso e quindi la cooperante sarda volerà verso Roma.