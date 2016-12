Strage bus, il kamikaze veniva da Guantanamo

- Il kamikaze della strage di Burgas si chiamerebbe Mehdi Ghezali, cittadino svedese, già noto per essere un estremista islamico. In più è stato rinchiuso a Guantanamo tra il 2002 e il 2004. Lo scrive il Times of Israel, citando fonti giornalistiche bulgare.

"L'esplosione è stata provocata da un uomo che è morto nell'attentato. Il suo documento di viaggio era una patente falsa dello Stato del Michigan", ha precisato il ministro Tsvetanov ai giornalisti all'aeroporto di Burgas.

Il bilancio delle vittime è di otto morti: sette turisti israeliani e l'autista dell'autobus, di nazionalità bulgara. I feriti sono 37. Tre di loro, in condizioni critiche, sono stati trasportati con un aereo militare in un ospedale di Sofia, a 400 chilometri a ovest di Burgas.

Israele: "C'è Hezbollah dietro l'attentato"

Per l'attentato il ministro della Difesa israeliano, Ehud Barak, punta l'indice contro Hezbollah, il movimento sciita con base in Libano alleato di Siria e Iran.

"Gli esecutori sono uomini di Hezbollah, che naturalmente hanno la continua sponsorizzazione iraniana", ha detto il ministro alla radio israeliana. I turisti erano arrivati su un volo charter da Israele ed attendevano su un bus nel parcheggio dell'aeroporto di Burgas, sul Mar Nero, quando c'è stata l'esplosione. Alcune ore dopo l'attentato, il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva immediatamente attribuito l'attacco a Teheran.

Sono "ridicole" e "clamorose" le affermazioni di Netanyahu. E' quanto si legge sul sito della tv di Stato iraniana, secondo cui le accuse dello Stato ebraico sono tentativi per "screditare" l'Iran e i suoi alleati come la Siria.

L'ambasciata iraniana in Bulgaria ha respinto ogni accusa circa eventuali responsabilità nell'attentato al bus israeliano: "L'affermazione infondata di uomini di Stato del regime sionista è tipica del loro metodo, che ha uno scopo politico, ma è segnale di debolezza", dice l'ambasciata in una nota.I servizi segreti di Stoccolma (Sapo) negano che Mehdi Ghezali, cittadino svedesi di origini algerine, fosse il kamikaze che si è fatto saltare in aria all'aeroporto bulgaro di Burgas uccidendo almeno 7 israeliani. "Disconosciamo questo nome", ha dichiarato al quotidiano Expressen Claes Ohison, capo del controspionaggio, "aggiungendo di "non poter fornire ulteriori elementi".