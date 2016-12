foto Ap/Lapresse

- Un 34enne afroamericano è stato giustiziato ieri sera in Texas, nonostante i comprovati disturbi mentali di cui soffriva dall'infanzia e le numerose proteste contro la sua esecuzione. Lo rendono noto le autorità carcerarie dello Stato. Yokamon Hearn, condannato a morte all'età di 19 anni per aver ucciso un uomo bianco durante un furto d'auto, è stato dichiarato morto per iniezione letale.