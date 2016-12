foto Ap/Lapresse

- Il presidente americano Barack Obama ha presentato le proprie condoglianze al premier israeliano Benjamin Netanyahu per l'attentato al bus su cui viaggiavano turisti israeliani in Bulgaria. Lo comunica la Casa Bianca, sottolineando che Obama si è impegnato a fornire qualsiasi aiuto necessario per identificare e portare davanti alla giustizia chi ha compiuto l'attacco.