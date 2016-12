foto Afp

23:55

- Il premier Mario Monti, nel ringraziare gli 007, partecipa "alla grande gioia dei familiari e di tutti gli italiani per la liberazione di Rossella Urru". "Ho seguito attentamente il lavoro degli organi dello Stato che con professionalità si sono prodigati per la nostra connazionale. Li ringrazio - si legge in una nota - per questo ulteriore successo che l'Italia può segnare nella lotta contro il terrorismo internazionale".