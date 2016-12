foto Facebook

- "Sono emozionatissima, non vedo l'ora di riabbracciare mia figlia". Sono le prime parole della mamma di Rossella Urru, Marisa. "Ci hanno chiamato dalla Farnesina. Ci hanno detto che dovevamo partire per Roma ma senza dirci il perché. D'altronde in questi mesi altre volte il ministero ci aveva detto di partire ma - ha raccontato la donna - si trattava solo di comunicazioni. Questa volta invece è successo davvero: Rossella è tornata".