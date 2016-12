foto Ap/Lapresse

02:01

- Un traghetto con oltre 280 persone a bordo si è capovolto a largo delle coste orientali dell'arcipelago di Zanzibar, in Tanzania, causando oltre una ventina di morti, tra cui due europei. Dodici corpi sono stati finora recuperati mentre dieci passeggeri sono stati tratti in salvo. Lo riferiscono le autorità locali. Sull'imbarcazione, che era in sovraccarico, c'erano anche molti bambini.