19:56

- A Samugheo, il suo paese natale, la gioia è esplosa alla notizia della conferma della liberazione della cooperente sarda, Rossella Urru. Nel bar Sulis dopo un primo applauso e un urlo liberatorio, i componenti del Comitato per la liberazione della Urru sono usciti in strada dove sono cominciati caroselli di auto e suoni di clacson. Il parrocco del paese si è recato subito in chiesa per far suonare le campane.