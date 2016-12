foto Facebook

- Il ministro degli Esteri Giulio Terzi ha annunciato che la cooperante Rossella Urru, rapita in Algeria, è stata liberata. Il titolare della Farnesina ha ufficializzato il rilascio della 30enne, dopo 9 mesi di prigionia, annunciando di avere "una bellissima notizia". La Urru, ha proseguito il ministro, "sta per entrare in contatto con l'unità di Crisi: speriamo di parlarle quanto prima", ha concluso.