Bulgaria, bomba contro turisti israeliani: 8 morti

Un attentatore suicida

L' esplosione verificatasi all'aeroporto di Burgas, località della costa bulgara sul Mar Nero, sarebbe stata provocata da un terrorista kamikaze. Lo affermano sia Canale 10 che la radio militare israeliana. Una testimone in collegamento telefonico con quest'ultima ha parlato di un attentatore suicida che si è fatto esplodere salendo su un bus. La donna era a bordo quando improvvisamente c'è stata la deflagrazione. Ha raccontato di essere uscita dal mezzo attraverso un finestrino rotto facendosi largo tra corpi senza vita e feriti.



Sofia conferma l'attentato

Il ministero dell'Interno bulgaro ha confermato l'ipotesi dell'attentato. Il ministero, hanno riferito i media a Sofia, sta ora verificando se si sia trattato di una bomba collocata in una delle valigie dei turisti caricati sul bus o se l'ordigno sia stato posto sull'autobus in precedenza.



Chiuso l'aeroporto

L'esplosione è stata così violenta da danneggiare anche altri quattro autobus. L'aeroporto è stato chiuso e i passeggeri sono stati deviati sullo scalo di Varna.



Medici israeliani in arrivo

Sul posto stanno accorrendo squadre speciali israeliane. Un aereo con equipe mediche è partito dall'aeroporto di Tel Aviv per andare a soccorrere le vittime dell'esplosione e per riportare in Israele quanti siano in grado di affrontare il volo.



Sul posto anche il premier bulgaro

Il premier bulgaro Boiko Borisov, il ministro dell'interno Tsvetan Tsvetanov e l'Ambasciatore israeliano in Bulgaria sono partiti per Burgas.

Netanyahu punta il dito contro l'Iran

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che dietro l'attentato vi sarebbe l'Iran. "Tutti gli indizi portano all'Iran", ha detto, facendo notare che le modalità dell'esplosione ricalcano quelle di precedenti tentativi di attacco avvenuti negli ultimi mesi in India, Georgia, Thailandia, Kenya e Cipro.

Usa condannano l'attentato

Gli Stati Uniti condannano nei termini più forti possibile l'attentato di Burgas. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney.