foto Ap/Lapresse

12:51

- Il ministro della Difesa siriano è rimasto ucciso in un attentato contro la sede della Sicurezza a Damasco. Lo riferisce la tv siriana, che ha aggiunto: "Ci sono diversi feriti, tra cui anche il ministro dell'Interno, che versa in gravi condizioni". La bomba è esplosa mentre era in corso una riunione a cui prendevano parte ministri e capi dell'esercito.