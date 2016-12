foto Afp Correlati Damasco,ribelli fanno strage di ministri 01:23 - Il ministro dello della Difesa siriano, Daoud Rajha, quello degli Interni, Mohammad Ibrahim Shaar, il capo della sicurezza e cognato del presidente Assad, Asif Shawkat sono morti in un attentato contro la sede della sicurezza nazionale di Damasco. Secondo Al Jazeera, l'esplosione, provocata da un kamikaze, ha ucciso anche il consigliere militare di Assad, Hassan Turkmani. Gli insorti rivendicano l'azione: "Abbiamo ucciso gli autori dei massacri". - Il ministro dello della Difesa siriano, Daoud Rajha, quello degli Interni, Mohammad Ibrahim Shaar, il capo della sicurezza e cognato del presidente Assad, Asif Shawkat sono morti in un attentato contro la sede della sicurezza nazionale di Damasco. Secondo Al Jazeera, l'esplosione, provocata da un kamikaze, ha ucciso anche il consigliere militare di Assad, Hassan Turkmani. Gli insorti rivendicano l'azione: "Abbiamo ucciso gli autori dei massacri".

Nella notte altre esplosioni

Nuove forti esplosioni hanno scosso Damasco nel cuore della notte. Le deflagrazioni sono state talmente potenti da poter essere udite via telefono dai reporter stranieri. L'area interessata sarebbe Mazzeh, dove hanno sede importanti edifici governativi, tra cui la Tv di Stato.



Nell'attentato precedente, che ha provocato diversi feriti, sembra dunque che sia rimasto coinvolto anche il capo dei servizi segreti militari siriani e vice capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che è il cognato del presidente siriano Bashar al-Assad, avendone sposato la sorella Bushra. All'interno dell'edificio, che si trova a poche centinaia di metri dal palazzo di Assad, era in corso una riunione tra alcuni ministri e i responsabili della sicurezza. La capitale siriana è sotto assedio.



Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, "tutti i membri dell'unità di crisi" che dirige le operazioni contro i ribelli, "sono morti o sono rimasti gravemente feriti". Erano infatti tutti presenti alla riunione nella capitale.



La dinamica dell'attacco

Un kamikaze, spacciatosi per una guardia del corpo, ha fatto esplodere una cintura al momento in cui era in corso la riunione dei principali dirigenti della sicurezza, nell'edificio della stessa Sicurezza nazionale, come ha raccontato una fonte rimasta anonima.



I ribelli: "Abbiamo ucciso gli autori dei massacri"

A rivendicare l'attentato è stato il Libero esercito siriano (Els), la milizia dei ribelli anti-Assad. "Il comando dell'Els annuncia il successo dell'operazione di questa mattina che ha preso di mira la sede della Sicurezza nazionale a Damasco e ucciso diverse colonne della banda di Assad che sono responsabili di barbari massacri".



Il Libero esercio siriano: "E' solo l'inizio"

"Questo è il vulcano di cui abbiamo parlato. Abbiamo appena iniziato", ha avvertito il portavoce dell'Els, Qassim Saadedine. "Il Vulcano di Damasco e il terremoto della Siria" è il nome dell'operazione lanciata lunedì dai ribelli contro le forze del presidente. Anche un gruppo islamista di opposizione al regime siriano, Liwa al-Islam, ha rivendicato su Facebook la responsabilità dell'attentato.



I ribelli: "Ora liberiamo Damasco"

La battaglia decisiva per la "liberazione di Damasco è cominciata". È quanto sostiene parte dell'opposizione siriana, mentre gli scontri con le forze governative nella capitale sono continuati anche ieri per il terzo giorno consecutivo. Fonti dei ribelli siriani hanno anche annunciato di aver abbattuto un elicottero dell'esercito nel quartiere di Qaboun, ma questa testimonianza è stata smentita da una fonte militare locale.



Annan: "Crisi al bivio"

Intanto a Mosca l'inviato dell'Onu, Kofi Annan, ha chiesto al presidente Putin di facilitare un compromesso per una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che fermi la violenza. Il segretario generale dell'organizzazione internazionale, Ban Ki-moon, invece è stato ricevuto a Pechino dal presidente cinese Hu Jintao, anche per parlare della situazione in Siria e delle prossime iniziative dell'Onu. La Cina ha appoggiato la mediazione dell'inviato speciale Kofi Annan ma ha affiancato la Russia nel respingere misure più dure di quelle già varate dalla comunità internazionale contro il regime di Assad.



Merkel: l'Onu approvi la nuova risoluzione

"La prossima risoluzione dell'Onu deve essere approvata urgentemente da tutti gli Stati della comunità internazionale per porre fine alla violazione dei diritti umani in Siria e far avanzare il processo politico". La cancelliera tedesca Angela Merkel ha risposto così a una domanda sull'attentato di Damasco, in cui hanno perso la vita il ministro della Difesa e il cognato di Assad. "Mi appello ai membri del Consiglio di sicurezza Onu affinché approvino una nuova risoluzione" di condanna.