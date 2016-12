foto Ansa

01:56

- "I massacri in Siria sono insopportabili e intollerabili". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande. "La repressione di Bashar al Assad crea una forma di instabilità nella regione nociva per tutti - ha proseguito -. I russi devono capire che non possono essere visti come gli unici o quasi a impedire la ricerca di una soluzione".