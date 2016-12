foto Getty

- Dopo una fuga durata alcune ore, si è consegnato alle autorità l'uomo che ha ferito 17 persone in un bar dell'Alabama. L'aggressore si è presentato in un esercizio commerciale a circa 80 chilometri da Tuscaloosa come il sospetto della sparatoria. Gli esercenti hanno contattato la polizia, giunta subito sul posto.