foto Ap/Lapresse

18:14

- Continuano senza tregua gli scontri in Siria, dove almeno 45 persone sono rimaste uccise oggi. Secondo i Comitati di coordinamento locale dell'opposizione, tra le vittime vi sarebbero anche 6 ribelli. La stessa fonte afferma che 14 persone sono rimaste uccise a Damasco. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) parla invece di almeno 35 morti, di cui 16 civili, 14 soldati governativi e 5 ribelli.