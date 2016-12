Spagna, il Re si taglia lo stipendio

foto Ap/Lapresse 15:38 - Il Re di Spagna Juan Carlos si è tagliato lo "stipendio" del 7,1%, in linea con i programmi di austerità. E' quanto si legge su El Pais, secondo cui la riduzione dell'indennità reale è di 20.910 euro l'anno e di 10.455 euro quella del principe Felipe. Anche le spese di rappresentanza della famiglia reale sono state ridotte. - Il Re di Spagna Juan Carlos si è tagliato lo "stipendio" del 7,1%, in linea con i programmi di austerità. E' quanto si legge su El Pais, secondo cui la riduzione dell'indennità reale è di 20.910 euro l'anno e di 10.455 euro quella del principe Felipe. Anche le spese di rappresentanza della famiglia reale sono state ridotte.

Dopo la maxi stangata per il taglio di 65 miliardi del deficit approvata venerdì dal governo, Juan Carlos si decurterà 21.000 euro l'anno dai 292.752 complessivi; il principe Felice ne riceverà 10.000 i meno sui 141.376 euro totali.



Juan Carlos ha applicato al proprio salario di Capo dello Stato la stessa riduzione in percentuale decisa per gli altri membri del governo. La stessa è stabilita per il personale della Casa Reale che ha rango di ministro. Si tratta della seconda dieta dimagrante, dopo una primo del 2%, imposta alla Casa Reale a causa della crisi.



Solo il re e il principe Felipe percepiscono uno stipendio, mentre la regina, la principessa Letizia e le infante Elena e Cristina hanno spese di rappresentanza, fissate dal monarca ad ogni bilancio.