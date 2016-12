foto Reuters

13:58

- Un incendio è scoppiato nei piani superiori della Polat Tower, il grattacielo di 150 metri che domina il centro di Istanbul. Portate in salvo centinaia di persone che si trovavano all'interno dell'edificio, mentre non risultano al momento vittime o feriti gravi. Il rogo, che ha distrutto soprattutto la facciata della Polat Tower, è sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e all'entrata in azione dell'impianto antincendio.