foto Ap/Lapresse

11:58

- Nel centro di Damasco sono in corso violenti scontri a fuoco tra le milizie fedeli al regime di Bashar al Assad e gli uomini dell'Esercito siriano libero. Secondo la tv satellitare Al Arabiya, sono state udite forti sparatorie lungo via Baghdad, che costeggia la Città Vecchia, e in piazza degli Abbasidi, nel centro della capitale. Intanto, gli attivisti fanno sapere le forze governative continuano a bombardare i quartieri di al Midan e Nahr Aisha.