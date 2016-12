foto Reuters

- L'ex ministro dei trasporti somalo, oggi deputato, Mohamed Abdinur Garweyne è saltato in aria mentre era alla guida della sua auto nella capitale Mogadiscio. Nell'esplosione sono rimasti feriti sei passanti, alcuni in maniera grave. Testimoni hanno raccontato che la parte anteriore della vettura era distrutta ed il corpo del conducente completamente bruciato. La dinamica dell'accaduto, tuttavia, non è ancora chiara.