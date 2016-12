Donna e incinta: ecco il nuovo ad di Yahoo!

foto Ansa Correlati Yahoo! sotto attacco hacker

Falsa laurea, si dimette l'a.d. di Yahoo! 10:01 - Viene da Google, è donna ed è incinta. E Yahoo! ha scelto proprio lei come suo numero uno. Marissa Mayer, 37 anni e in dolce attesa di un maschietto, è infatti diventata il nuovo amministratore delegato del colosso californiano, scelta all'unanimità dagli undici direttori del board. Una nomina per certi versi sorprendente, a cui lei ha risposto con entusiasmo: "Sono onorata di questa grande opportunità". - Viene da Google, è donna ed è incinta. E Yahoo! ha scelto proprio lei come suo numero uno. Marissa Mayer, 37 anni e in dolce attesa di un maschietto, è infatti diventata il nuovo amministratore delegato del colosso californiano, scelta all'unanimità dagli undici direttori del board. Una nomina per certi versi sorprendente, a cui lei ha risposto con entusiasmo: "Sono onorata di questa grande opportunità".

Insomma, una nuova sfida che la Mayer, la più giovane top manager di una società web, ha accettato con entusiasmo nonostante la sua gravidanza, rivelata dalla nuova dirigente in un'intervista a "Fortune". Ma anche, prima della nomina, al board di Yahoo!.



"In questo nuovo incarico - ha detto la futura mamma, che a Mountain View era responsabile di prodotti come Google Maps, Google Earth, Zagat e Street View - ho visto una sfida e un'importante occasione. Quella di avere un impatto globale sugli utenti e di aiutare realmente la compagnia in termini di gestione del portfolio, attrazione di grandi talenti e ispirazione delle persone. Per me il lavoro è un divertimento e il divertimento è lavoro. Sono molto emozionata per le grandi sfide che mi si presentano qui e non vedo l'ora di lavorarci".



E ancora: "Sono onorata di guidare Yahoo!, una delle prime destinazioni per più di 700 milioni di utilizzatori".



Via, verso la concorrenza

Il cambio di casacca appare decisamente significativo. E' come se un top player passasse (polemicamente) dall'Inter al Milan. La Mayer, che ha sbattuto la porta di Google dove rischiava di fare l'eterna seconda dopo 13 anni di lavoro, avrà un compito non certo facile: quello di risollevare le sorti di Yahoo! che, da leader del settore, di fronte all'emergere prepotente di Google negli ultimi dieci anni, ha visto la sua posizione incrinarsi considerevolmente. Intanto la Mayer ha salutato i suoi ex compagni di viaggio con deferenza ma anche con una punta di veleno. "Quelli a Google sono stati anni straordinari - ha detto - ma lasciare è stata una scelta ragionevolmente facile".



La Mayer ha superato Ross Levinsohn, già amministratore delegato provvisorio, diventando la terza ad di Yahoo! nell'arco di un anno. La speranza, per lei, è di contenere le perdite nei confronti di Google e Facebook, un'impresa in cui i suoi predecessori non erano riusciti.



I motivi di una scelta

Il fatto che Yahoo! abbia scelto la Mayer lascia intendere come la società abbia intenzione di puntare sulla web-technology e sui prodotti più che sui contenuti online. "Si tratta di uno spazio molto competitivo e molto duro. Non credo che il successo sia assolutamente garantito - ha detto ancora la Mayer -. La mia attenzione è sempre rivolta agli utenti, alla tecnologia e al talento".