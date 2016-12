foto Ap/Lapresse

19:11

- "L'autostrada che collega Damasco a Deraa nel sud della Siria e ad Amman in Giordania è rimasta bloccata a causa degli scontri tra militari e ribelli". Lo scrive la tv satellitare Al Jazira via Twitter, che aggiunge: "Bruciati alcuni copertoni in strada". "Il traffico è fermo, mentre violenti combattimenti si verificano in vari quartieri di Damasco", ha poi riferito la rete satellitare.