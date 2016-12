Iowa, è giallo su due bimbe scomparse

- Stati Uniti col fiato sospeso per la scomparsa di due cuginette a Evansdale, nello Iowa. Oltre quattrocento volontari sono sulle tracce di Elizabeth Collins, 8 anni e Lyric Cook-Morrissey, 10. Di loro non si sa più nulla da venerdì. Le bimbe sono state avvistate l’ultima volta in sella alle loro bici, lungo un percorso ciclabile.

Erano uscite per una passeggiata, ma non sono mai rientrate. Le loro biciclette sono state ritrovate venerdì nella tarda serata, ma di Elizabeth e Lyric finora nessuna notizia. Decine di pattuglie della polizia stanno scandagliando un’area vasta 12 miglia. E da qualche ora sono intervenuti anche l’FBI e il Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati. Il timore è che le bimbe siano finite in un giro di pedofili.

“Stiamo interrogando i familiari e gli amici delle ragazzine”, ha detto Rick Abben, vice sceriffo di Evansdale. “Escludiamo che siano finite nel lago Myers. Lo abbiamo scandagliato metro per metro senza rinvenire alcun elemento utile”. Le ricerche continuano senza sosta. E decine di persone aiutano i volontari portando cibo e bevande per sostenerli.

La vicenda è diventata ormai un caso nazionale: i media americani trasmettono ogni fase delle ricerche.

“Mia figlia non si è mai avventurata troppo lontano, non ama star fuori di notte”, ha detto ai giornali la mamma della piccola Elizabeth, Heather Collins. Che ha già offerto una ricompensa di 15mila dollari per chi riuscirà a riportare a casa, sane e salve, le bimbe.