08:48

- Hillary Clinton è arrivata in Israele per una breve visita, incentrata sulle relazioni fra lo stato ebraico e l'Egitto post Mubarak, l'Iran e lo stallo del processo di pace con i palestinesi. Il segretario di Stato americano incontrerà il presidente Shimon Peres e il primo ministro Benyamin Netanyahu. Previsto anche un incontro in Cisgiordania con il primo ministro palestinese Salam Fayyad.