foto LaPresse

08:10

- Silvio Berlusconi è pronto ad affrontare la situazione siriana con Vladimir Putin. "La situazione in Siria è molto complicata, ma non senza speranza. Nei prossimi giorni avrò un incontro privato con Putin, e ne parleremo. Mi vede un po' come suo fratello maggiore. Insieme parliamo di tutto" ha detto infatti Berlusconi in un' intervista al quotidiano tedesco Bild.