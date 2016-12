foto Ansa

07:20

- Il presidente americano Barak Obama ha criticato il governo indiano per i ritardi nelle riforme economiche e per "la mancanza di un clima favorevole agli investimenti stranieri". Citando le preoccupazioni degli industriali americani, Obama ha detto che "in troppi settori, come quello del retail, l'India proibisce o limita gli investimenti stranieri che sono necessari a creare impiego in entrambi i Paesi".