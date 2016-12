foto Ap/Lapresse

05:58

- Per la Croce Rossa Internazionale il conflitto in Siria che da 16 mesi vede fronteggiarsi regime e opposizione può ormai definirsi "una guerra civile", nel quale sono rintracciabili potenziali implicazioni per procedimenti giudiziari per crimini di guerra. La dichiarazione della Croce Rossa arriva dopo la strage di giovedì a Tremesh dove, secondo gli osservatori Onu, truppe siriane hanno proceduto al rastrellamento arbitrario di civili.