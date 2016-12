foto Ap/Lapresse

20:29

- In Egitto il capo della giunta militare, il maresciallo Mohamed Hussein Tantawi, pur senza citarli esplicitamente, ha avvertito i Fratelli Musulmani e il presidente Mohamed Morsi, che "le forze armate non consentiranno a un solo gruppo" di dominare il Paese. Il messaggio suona come un rifiuto all'esortazione del segretario di Stato americano che aveva chiesto all'esercito di tornare a occuparsi "solo della difesa dello Stato".