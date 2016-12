foto Dal Web 20:48 - Il criminale nazista più ricercato al mondo, Laszlo Csatary, 97 anni, e accusato di complicità nella morte di 15.700 ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato a Budapest. Lo ha reso noto il direttore del Centro Wiesenthal in Israele. "Confermo che Laszlo Csatary è stato identificato a Budapest", ha affermato Efraim Zuroff. Il quotidiano britannico "The Sun ha potuto fotografarlo e filmarlo grazie alle nostre informazioni", ha concluso. - Il criminale nazista più ricercato al mondo, Laszlo Csatary, 97 anni, e accusato di complicità nella morte di 15.700 ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato a Budapest. Lo ha reso noto il direttore del Centro Wiesenthal in Israele. "Confermo che Laszlo Csatary è stato identificato a Budapest", ha affermato Efraim Zuroff. Il quotidiano britannico "The Sun ha potuto fotografarlo e filmarlo grazie alle nostre informazioni", ha concluso.

Csatary era nascosto in un quartiere della capitale. L'uomo era il capo della polizia incaricato di occuparsi degli ebrei dal governo filonazista dell'epoca a Kosice, attuale Slovacchia. Csatary venne condannato a morte in contumacia nel 1948 nell'allora Cecoslavacchia. Si rifece una vita in Canada prima di essere scoperto nel 1997, che gli ritirò la cittadinanza. Da allora era scomparso.