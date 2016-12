Valérie: penserò prima di parlare

foto Reuters 14:43 - Valerie Trierweiler, la compagna del presidente francese Francois Hollande, sembra aver capito la lezione: "Ci penserò 10 volte prima di inviare un altro tweet", ha detto la signora, durante una visita a Brest, sulla costa occidentale del Paese, insieme a Hollande. Un mea culpa in piena regola a un mese dal suo messaggio di sostegno a Olivier Falorni, il candidato dissidente del Ps rivale di Segolene Royal, che aveva scatenato un putiferio. - Valerie Trierweiler, la compagna del presidente francese Francois Hollande, sembra aver capito la lezione: "Ci penserò 10 volte prima di inviare un altro tweet", ha detto la signora, durante una visita a Brest, sulla costa occidentale del Paese, insieme a Hollande. Un mea culpa in piena regola a un mese dal suo messaggio di sostegno a Olivier Falorni, il candidato dissidente del Ps rivale di Segolene Royal, che aveva scatenato un putiferio.

La visita è avvenuta nel pomeriggio di sabato, dopo che Hollande aveva partecipato a Parigi alla tradizionale sfilata militare con cui la Francia celebra la festa nazionale del 14 luglio. Sorridente e mentre dava la mano alla gente che aspettava la coppia presidenziale, la Trierweiler ha fatto solo questo commento, il primo in pubblico da quando e' scoppiata la polemica, rivolta alle telecamere di BFM Tv. In un'intervista registrata proprio in occasione della Festa della Bastiglia, poche ore prima, Hollande non l'aveva esplicitamente criticata ma aveva detto che "gli affari privati si regolano in privato".