Siria, shopping londinese per la moglie di Assad: Asma compra 300mila euro di mobili

foto Ap/Lapresse 11:26 - Mentre nel suo Paese continuano i massacri di civili, la moglie di Assad, fa shopping nel quartiere più chic di Londra, spendendo l'equivalente di oltre 300mila euro in mobili di lusso per la sua residenza estiva. A rivelarlo è il tabloid inglese "Mail on Sunday", che mostra in esclusiva una serie di mail di Wikileaks con gli ordini per candelabri, tappeti e divani di Asma Assad.

Tavoli, divani, tappeti, candelabri e pouf, tutti in stile "ottomano", acquistati in uno dei più esclusivi negozi di design di Chelsea, per arredare la sua residenza estiva, a 200 miglia da Damasco.



Nella "lista della spesa" della 36enne moglie di Assad figurano candelabri da oltre 8mila sterline, un tavolo da 10mila, il tappeto da 11mila sterline: il tutto per arredare casa in un Paese nel quale si stima che da marzo, data dell'ordine inviato da Asma Assad, siano state uccise, 16mila persone, tra le quali donne e bambine.