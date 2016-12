Pornokiller, sul web arrivano le fan di Magnotta

foto Ansa Correlati Arrestato il pornokiller 10:28 - Luka Magnotta il pornodivo gay accusato di aver smembrato e mangiato l'ex amante a Berlino dopo aver abusato del cadavere è diventato l'idolo delle ragazzine Secondo Abc News, nonostante le accuse scioccanti nei confronti del giovane la sua improvvisa fama ha attirato un sacco di fan. Il 29enne è attualmente in attesa di processo in una cella di prigione Montreal. - Luka Magnotta il pornodivo gay accusato di aver smembrato e mangiato l'ex amante a Berlino dopo aver abusato del cadavere è diventato l'idolo delle ragazzine Secondo Abc News, nonostante le accuse scioccanti nei confronti del giovane la sua improvvisa fama ha attirato un sacco di fan. Il 29enne è attualmente in attesa di processo in una cella di prigione Montreal.

Una studentessa inglese 18enne ha confessato all'emittente di trascorrere gran parte delle sue ore pensando a Magnotta. "Mi preoccupo per lui, quindi devo sempre tenermi aggiornata su di lui. Ho iniziato a fare sogni su di lui", ha detto nell'intervista riportata dall'Huffington Post. "E 'un bell'uomo, ma non è questo. Sono attratta da cosa c'è dentro di lui".



Una 21enne canadese del Saskatchewan pensa che Magnotta sia stato frainteso e ha lanciato su Facebook il gruppo un "Support Magnotta" che ha attirato più di 1.400 membri prima di essere cancellato dagli amministratori del social network per "contenuti inappropriati". "Ho dato il via al gruppo perché ha bisogno del nostro sostegno", ha detto l'Huffington Post. "Mi piace. Deve pensare che nessuno lo vuole, ma ci sono un sacco di noi che lo vorrebbero". La ragazza ha detto che ha visto il video dell'omicidio e dello smembramento più di 20 volte. Alla domanda sul perché, ha detto scherzando: "Mi piace la musica". "Ho visto di peggio in film horror. Mi piacciono i film dell'orrore", ha aggiunto.



Un'altra sostenitrice "Lexa Mancini" gestisce un blog chiamato "Luke Obsession Magnotta" e ammette che il suo interesse per lui è difficile da capire: "E 'semplicemente impossibile conciliare la bellezza e la bestia dentro di lui. Da un lato, io adoro questa immagine che ha creato per se stesso, anche se sono pienamente consapevole che non è reale. Come è stato sottolineato, il suo volto chirurgicamente modificati non è nemmeno vero, ma questo non lo rende meno attraente".