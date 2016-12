foto Dal Web 10:18 - Tracy Rolan era conosciuta nel mondo del porno col nome d'arte di Harmony Rose. Più di 200 i film girati tra il 2004 e il 2010. La 29enne da allora ha però lasciato il mondo dell'hard per dedicarsi al volontariato come soccorritrice nell'Emt (Emergency Medical Technician). Ora, alcuni funzionari, dopo aver scoperto il suo passato nel mondo del porno, si sono messi di traverso per contrastare la sua attività nell'associazione. - Tracy Rolan era conosciuta nel mondo del porno col nome d'arte di Harmony Rose. Più di 200 i film girati tra il 2004 e il 2010. La 29enne da allora ha però lasciato il mondo dell'hard per dedicarsi al volontariato come soccorritrice nell'Emt (Emergency Medical Technician). Ora, alcuni funzionari, dopo aver scoperto il suo passato nel mondo del porno, si sono messi di traverso per contrastare la sua attività nell'associazione.

Come riporta l'Huffington Post, il responsabile dell'associazione ha contattato l'ufficio competente per far presente la situazione. La risposta via lettera è stata lapidaria: "Tutto ciò che si traduce in pubblico ludibrio delle squadre di volontariato deve essere evitato".



I superiori hanno quindi appoggiato il responsabile diretto della ragazza nel caso di allontanamento dall'associazione. Intanto, raccogliendo il sostegno di molti amici e colleghi su Facebook, la ex pornostar sta continuando il suo training in attesa delle decisioni dei vertici.