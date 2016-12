foto Dal Web

- Theresa May, ministro dell'Interno britannico, era a conoscenza da ben 10 mesi che le misure di sicurezza per le Olimpiadi di Londra erano insufficienti. E' quanto anticipa 'The Independent on Sunday' citando un rapporto riservato della polizia che svela dubbi e falle nel piano della G4S, la società che si era aggiudicata l'appalto per la sicurezza, che hanno costretto Downing Street a schierare in tutta fretta 3.500 soldati.