- Un manifestante israeliano si è dato fuoco a Tel Aviv durante una dimostrazione per ricordare l'ondata di proteste dello scorso anno contro l'alto costo della vita e altre questioni sociali. L'uomo, sulla quarantina, si è versato addosso liquido infiammabile e si è dato fuoco. E' stato quindi ricoverato per ustioni gravi. Non è chiaro il motivo della sua azione. I manifestanti chiedono "giustizia sociale per tutti" e "la fine dello sfruttamento".