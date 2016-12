Israele, soldatessa in bikini e mitra: polemica

foto Ansa 20:46 - "Curve veramente pericolose", ironizzano i tabloid britannici mostrando la foto di una soldatessa israeliana in mitra e bikini su un'affollata spiaggia di Tel Aviv. La giovane abbronzata farebbe parte delle forze di sicurezza israeliane. Immediata è scoppiata la polemica. Molti non hanno apprezzato la presenza in mezzo ai bagnanti di una soldatessa armata, altri invece hanno parlato di "ragioni pratiche". - "Curve veramente pericolose", ironizzano i tabloid britannici mostrando la foto di una soldatessa israeliana in mitra e bikini su un'affollata spiaggia di Tel Aviv. La giovane abbronzata farebbe parte delle forze di sicurezza israeliane. Immediata è scoppiata la polemica. Molti non hanno apprezzato la presenza in mezzo ai bagnanti di una soldatessa armata, altri invece hanno parlato di "ragioni pratiche".

Centinaia di migliaia di utenti hanno visto l'immagine e subito si è scatenato un dibattito, con molti che si chiedevano dove mai la soldatessa potesse tenere le munizioni. Ma c'è anche chi scrive che in alcune unità speciali chi porta le armi fuori dalla sua base deve sempre tenere con sè, pena sanzioni gravi. E che la ragazza che vediamo di spalle, con il mitra a tracolla mentre chiacchiera con un amica disarmata, ha voluto probabilemente evitare la trafila burocrtica per lasciare il mitra alla base. Simili immagini, scrivono alcuni internauti israeliani, non sono strane d'estate. In Israele le donne svolgono un servizio militare di due anni.



Tuttavia "The Sun" si chiede se la soldatessa stesse o meno presidiando il territorio in questione, vale a dire la spiaggia, e perché era vestita con un solo costume da bagno e non invece con la tradizionale divisa. Molto ironico il commento di un internauta che si è posto la seguente domanda: "Ma la soldatessa, dove nascondeva i proiettili?". L'immagine sarebbe anche stata pubblicata su Facebook con il titolo "Only in Israel" (Solo in Israele).