14:06

- Sono almeno 28 i morti accertati in Siria, in seguito alle violenze che anche oggi hanno insanguinato il Paese. La denuncia viene dall'Osservatorio per i diritti umani, secondo cui tra le vittime ci sono anche tredici civili, compresa una donna incinta. Quest'ultima è rimasta uccisa durante un bombardamento su al-Qusayr, nella provincia centrale di Homs. Gran parte dei caduti nelle zone di Aleppo e di Hama.