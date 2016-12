Fa l'elemosina per un seno nuovo

- Chrissy fa l'elemosina per strade di Akron, in Ohio. Ma non chiede né cibo, né un lavoro né tantomeno un posto dove dormire. Lei vuole soldi per rifarsi il seno. Il cartello che la accompagna nelle sue esibizioni mezza nuda per le strade della città parla chiaro. "Not homeless, need boobs". Altro che senza tetto, la ragazza vuole solo ritoccarsi un po'.

Chrissy ha 37 anni e una vita piena di impegni: è una madre single, frequenta l'università di Akron e di sera lavora come barista. Con quel lavoretto non riesce a metter da parte 4mila dollari, soldi per realizzare un altro suo sogno: rifarsi il seno. Ecco allora l'idea di elemosinare per strada. "Vedo ogni giorno gente che elemosina ovunque", ha detto la ragazza. "Perchè non farlo per un paio di tette nuove. È originale. Non l'ho mai visto fare da nessun altro".

Appena può si posiziona all'angolo tra Manchester Road e Carnegie Avenue con il suo bel cartello in vista. Per la gioia dei motociclisti che apprezzano le forme della ragazza e, oltre afischiare e commentare, lasciano sempre qualche offerta. Qualcuno però a volte è troppo insistente. E per questo con Chrissy c'è sempre il suo bodyguard, Steve Bernabe. "In genere i biker fanno solo apprezzamenti ma non si sa mai. E comunque i commenti più negativi e qualche insulto è venuto dalle signore anziane del posto che non gradiscono". Ma a Chrissy gli insulti non interessano. E prosegue verso il suo obiettivo: quei 4mila dollari per comprarsi due belle protesi al silicone.