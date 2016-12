foto Ansa

- Un immigrato uzbeko, residente in Alabama, è stato condannato a 15 anni di prigione per aver minacciato di uccidere il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e per detenzione illegale di un'arma. Ulugbek Kodirov, 22 annni, era stato arrestato il 13 luglio 2011 in un motel in Alabama mentre cercava di acquistare armi per tentare di assassinare il presidente Usa. Un agente che lavorava sotto copertura ne aveva permesso l'arresto.