foto Ap/Lapresse

17:28

- Un jet privato si è schiantato e ha preso fuoco in fase di atterraggio in Francia, a Castellet, nella regione del Var. Tre persone sono rimaste uccise. Il velivolo, un Mistère-Falcon, ha segnalato di avere un problema mentre era in volo, ha cercato di atterrare, incendiandosi alla fine della pista. Le forze di soccorso sono ancora impegnate a spegnere le fiamme.