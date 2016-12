foto Ap/Lapresse

06:56

- Un volo passeggeri della Delta Air Lines diretto a Madrid ha fatto rientro ieri sera all'aeroporto Jfk di New York dopo che in una toilette dell'aereo sono stati trovati alcuni fili sospetti. Una coppia è stata arrestata: si tratta di un uomo di origini mediorientali e una donna argentina. I cavi rinvenuti non facevano parte del velivolo e sono stati trovati poco dopo il decollo.