- Due scosse di terremoto di magnitudo 4.5 sono state registrate in poche ore in Iran. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), un primo sisma si sarebbe verificato alle 00:48 ora locale (le 23:18 di ieri in Italia) con ipocentro a 36,3 km di profondità a 60 km a nord di Bandar Lengeh, e un secondo alle 3:03 (1:33) a 127 km a ovest di Iranshahr. Non si hanno al momento segnalazioni di eventuali danni a persone o cose.