foto Afp

01:40

- Levy Izhak Rosenbaum, un israeliano di 61 anni residente a New York, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per traffico di organi. L'uomo tra il 2006 e il 2009 fece da mediatore in tre transazioni per un totale di 120mila dollari fra donatori poveri in Israele e ricchi americani bisognosi di un trapianto di reni.