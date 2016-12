Siria, attivisti denunciano nuovo massacro: "Uccise 200 persone in un villaggio ad Hama"

foto Ap/Lapresse 00:54 - Le forze di Bashar el Assad si sarebbero macchiate di un nuovo massacro ad Hama. E' quanto riferisce la rete al Arabiya citando gli attivisti anti regime secondo le quali oltre 200 persone sarebbero stete ucciso nel quartiere di al-Tremsa, nella città dove nel 1982 Hafez el Assad, il padre dell'attuale presidente, sterminò oltre 20.000 persone. - Le forze di Bashar el Assad si sarebbero macchiate di un nuovo massacro ad Hama. E' quanto riferisce la rete al Arabiya citando gli attivisti anti regime secondo le quali oltre 200 persone sarebbero stete ucciso nel quartiere di al-Tremsa, nella città dove nel 1982 Hafez el Assad, il padre dell'attuale presidente, sterminò oltre 20.000 persone.

Stando agli attivisti anti-regime, gran parte delle vittime sarebbero civili inermi. Teatro della strage il villaggio di Tremseh, nella provincia orientale di Hama, una di quelle più martoriate nella guerra civile che sta martoriando la Siria. "I resoconti sono ancora incompleti, stiamo contando i cadaveri", riferiscono fonti del piccolo centro.



Intanto emergono i primi dettagli sull'attacco. Secondo i comitati di coordinamento locale (Lcc), che forniscono ogni giorno sul proprio sito web un elenco dettagliato delle vittime nel Paese, il villaggio sarebbe stato bombardato per ore dall'artiglieria dei militari, dopo che questi avevano circondato la zona, chiudendo tutte le vie di accesso. Poi sarebbero entrate in azioni le famigerate milizie degli Shabiha, i paramilitari filo-governo in gran parte alawiti. Avrebbero ucciso tutti quelli che incontravano a colpi di coltello e armi da fuoco, sterminando intere famiglie rintanate nelle proprie case.



Un massacro. Gli attivisti della Syrian Revolution Commission, citati da Al Arabiya, hanno contato almeno 227 morti, quasi tutti civili: "150 cadaveri sono stati raccolti nella moschea" del villaggio, altre decine "sono ancora sparpagliati nelle campagne e nelle case" alla periferia del villaggio.



L'esercito, secondo queste fonti, ha "colpito con gli elicotteri i camion che portavano aiuti", mentre il villaggio sarebbe stato bombardato con i carri armati e missili. Il Cns, il consiglio nazionale siriano, principale piattaforma dell'opposizione all'estero, "ha chiesto la convocazione di una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu" e fatto appello agli osservatori dell'Onu nel Paese di recarsi immediatamente a verificare la strage.L'agenzia di Stato siriana, Sana, scrive che "l'esercito siriano si e' scontrato con i terroristi nel villaggio di Tremseh, dopo un appello lanciato dai residenti".



Se confermato, il massacro di Tremseh sarebbe quello piu' sanguinoso dall'inizio della rivolta contro il regime di Bashar al Assad: a Hula, il 25 maggio scorso, gli attivisti hanno denunciato la barbara uccisione di 108 civili. Il bilancio odierno delle vittime nella guerra civile salirebbe cosi' a quasi 300 morti, anche questo uno dei piu' significativi in 16 mesi di scontri e repressione.