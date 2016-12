foto Ap/Lapresse

20:09

- E' polemica in Germania per il costo della riapertura del Bundestag per il voto sugli aiuti alla Spagna. Secondo il settimanale "Bild", il rientro dalle ferie dei deputati tedeschi costerà ai contribuenti oltre 500mila euro: a niente infatti è servito l'invito del presidente del parlamento, Norbert Lammert, ai colleghi di non allontanarsi da casa in vista di una possibile seduta straordinaria.