foto LaPresse

16:55

- Parigi interviene sulle indiscrezioni che parlano di una possibile rinuncia della Francia al progetto dell'alta velocità Torino-Lione. Sull'eventuale stop, fa sapere una fonte del ministero del Bilancio, "non bisogna trarre conclusioni affrettate". Per il momento non c'è alcuna rinuncia, ma solo "una missione che sta valutando la correttezza degli investimenti". "C'è ancora tempo - ha aggiunto la fonte -, molti progetti sono previsti oltre il 2017".