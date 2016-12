Brasile, spari sui tifosi in festa: otto morti

foto Da video 17:20 - Almeno otto tifosi hanno perso la vita durante i festeggiamenti per la vittoria del Palmeiras in Coppa del Brasile. Un commando armato ha sparato sui sostenitori per le strade di Osasco, dove emigranti italiani fondarono nel 1914 il club, all'inizio chiamato Palestra italiana, dopo una tournée in Sudamerica di Torino e Pro Vercelli. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di supporter dei rivali del Corinthians. - Almeno otto tifosi hanno perso la vita durante i festeggiamenti per la vittoria del Palmeiras in Coppa del Brasile. Un commando armato ha sparato sui sostenitori per le strade di Osasco, dove emigranti italiani fondarono nel 1914 il club, all'inizio chiamato Palestra italiana, dopo una tournée in Sudamerica di Torino e Pro Vercelli. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di supporter dei rivali del Corinthians.

La polizia locale non esclude anche la pista della criminalità organizzata. Malviventi avrebbero approfittato della festa dei tifosi per qualche regolamento di conti.



Non è la prima volta che il Brasile deve fare i conti con morti e feriti dopo festeggiamenti legati allo sport e, in particolare, al mondo del calcio. Nel solo 2011, nel paese che ospiterà i prossimi Mondiali del 2014, 31 persone hanno perso la vita in scontri fra teppisti ultras o con la polizia. Il bilancio provvisorio del 2012, contando le otto persone uccise ieri, si è già arrivati a 19.