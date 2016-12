foto Ap/Lapresse Correlati Le foto dei soccorsi 19:50 - Tragedia sul Monte Bianco dove una valanga ha travolto almeno due cordate di escursionisti causando la morte di 9 persone. Altre 9 sono rimaste ferite. Lo ha reso noto la Gendarmeria, spiegando che la tragedia ha avuto luogo sul Monte Maudit, sul versante francese del massiccio. L'allarme è scattato intorno alle 5.25, dopo la telefonata di uno dei feriti. Dopo alcune ore trovati vivi altri quattro escursionisti. - Tragedia sul Monte Bianco dove una valanga ha travolto almeno due cordate di escursionisti causando la morte di 9 persone. Altre 9 sono rimaste ferite. Lo ha reso noto la Gendarmeria, spiegando che la tragedia ha avuto luogo sul Monte Maudit, sul versante francese del massiccio. L'allarme è scattato intorno alle 5.25, dopo la telefonata di uno dei feriti. Dopo alcune ore trovati vivi altri quattro escursionisti.

Al momento della tragedia, gli escursionisti si trovavano a 4mila metri sul versante Nord del Monte Bianco. Le vittime sono di nazionalità francese, tedesca e svizzera. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani tra i feriti o i dispersi.



La valanga ha travolto numerose cordate, sia in salita verso la vetta sia quelle che stavano rientrando a valle. La neve che si è staccata aveva un ampio fronte che ha ricoperto tutto il percorso. Gli alpinisti sono stati trascinati per alcune centinaia di metri fino al pianoro ghiacciato sottostante, dove ci sono numerosi crepacci aperti. E' proprio in questa zona che sono in corso le ricerche di eventuali dispersi. Alla base della tragedia vi sarebbe il crollo di un seracco.



Sindaco di Chamonix: "Due le ipotesi"

Sono due le ipotesi della tragedia avvenuta sui pendii del Mont Maudit, nel massiccio del Monte Bianco: il crollo di un seracco (formazione di un ghiacciaio dopo l'apertura di crepacci) che ha provocato una valanga, o il passaggio di una cordata che ha fatto staccare la neve. Lo ha detto il sindaco di Chamonix, Erik Fournier, spiegando che "la cordata che era in cima al pendio è rimasta illesa, mentre la neve ha travolto quelle che seguivano".