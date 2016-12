foto Ap/Lapresse Correlati Il ritrovamento del cadavere

09:37 - Non ha ancora una spiegazione la misteriosa morte di Eva Rausing, la moglie dell'erede dell'impero Tetra Pak, il cui corpo è stato ritrovato martedì dalla polizia nella villa londinese dei due. Secondo gli inquirenti, Eva potrebbe essere morta diversi giorni prima della scoperta del cadavere e non si esclude che il marito possa aver vissuto per almeno 36 ore con il corpo senza vita della donna in casa.

Nonostante il motivo apparente della morte della miliardaria sia stata un'overdose, i medici che hanno effettuato l'autopsia non sono stati in grado di trovare una causa diretta del decesso. Gli inquirenti ora stanno esaminando i filmati delle telecamere a circuito chiuso per capire quando la donna, madre di quattro figli, è stata vista viva per l'ultima volta e stanno interrogando il personale delle case vicine alla residenza da 70 milioni di sterline dove vivevano i due.



Il marito Hans Kristian, fermato lunedì sera mentre guidava in maniera pericolosa nel sud est di Londra e trovato in possesso di stupefacenti nella sua auto, è ora ricoverato in una clinica dopo essere stato interrogato in commissariato. Alcune foto recenti della coppia pubblicate dai giornali e scattate a maggio, li mostrano in condizioni precarie. Sembra che i due, che da tempo lottavano contro la dipendenza da droghe pesanti, avessero limitato la loro vita nel palazzo milionario, a due sole misere stanze.